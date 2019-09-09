FİNANS

AB'den Ürdün'e mali destek

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 16:35 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, Ürdün'e 500 milyon avroluk makro finansal destek verilmesi teklifinde bulundu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ürdün'e 500 milyon avroluk makro finansal destek verilmesini teklif etti.

AB Komisyonu, Ürdün'e toplam 500 milyon avroluk makro finansal destek sağlanmasına yönelik teklifini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu finansmanla Ürdün'de yapısal reformların, büyümenin ve yatırımların teşvik edileceği kaydedildi.

Ürdün'e AB Komisyonu'nun teklif ettiği mali yardımın sağlanabilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor. Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB avro Avrupa destek Ürdün

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