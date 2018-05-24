BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni devlet tahvili teminatlı menkul kıymetler kurulmasını teklif etti.

AB Komisyonu, devlet tahvili teminatlı menkul kıymetler (SBBS) kurulması konusunda düzenleme teklifinde bulundu.

Teklife göre, tüm Avro Bölgesi ülkelerinin ekonomik boyutlarına uygun bir biçimde devlet tahvilleri tarafından desteklenen menkul kıymetleri hazırlanacak.

Bu menkul kıymetler, Avro Bölgesi ülkelerine ait tahvil portföyü bulunan özel kuruluşlar tarafından sunulacak.

Bu yeni menkul değerler, yatırım fonları, sigorta şirketleri veya bankalar gibi yatırımcıların kendi portföylerini çeşitlendirmelerine ve daha uyumlu finansal piyasalar kurulmasına yardımcı olacak.

Yatırımcılar, daha yüksek veya düşük riskli menkul kıymetleri satın almayı tercih edebilecek.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri uygulamaları gerekecek.

