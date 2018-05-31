AB'den yeni reform ve yatırım programı adımı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde reformları desteklemek ve finansal krizlerde yatırımları korumak için toplam 55 milyar avroluk iki yeni program kurmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, 2021-2027 dönemini kapsayan gelecekteki uzun dönem bütçesinde ekonomik ve parasal birliği güçlendirmek için Reform Destek Programı ve Avrupa Yatırım İstikrarı İşlevi kurulmasını öngören teklifini açıkladı.

Buna göre, toplam 25 milyar avro bütçeli Reform Destek Programı'yla AB üyesi bütün ülkelerin ekonomik reform programları mali olarak desteklenecek. Üye ülkelere reformlar konusunda teknik destek sağlayacak program, Avro Bölgesi dışında yer alan AB üyesi ülkelerin avro para birimine geçişine destek sağlayacak.

Avrupa Yatırım İstikrarı İşlevi'yle de Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'nda yer alan ülkelerdeki kamu yatırımlarının ekonomik krizlerden korunması sağlanacak. Toplam 30 milyar avroluk karşılıklı kredi imkanı sunacak mekanizma, olası bir kriz sonrasında ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak.