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AB'den yeni reform ve yatırım programı adımı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 13:45 | Son Güncelleme

AB Komisyonu, üye ülkelerde reformları desteklemek ve finansal krizlerde yatırımları korumak için 55 milyar avroluk iki yeni program kurulmasını teklif etti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde reformları desteklemek ve finansal krizlerde yatırımları korumak için toplam 55 milyar avroluk iki yeni program kurmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, 2021-2027 dönemini kapsayan gelecekteki uzun dönem bütçesinde ekonomik ve parasal birliği güçlendirmek için Reform Destek Programı ve Avrupa Yatırım İstikrarı İşlevi kurulmasını öngören teklifini açıkladı.

Buna göre, toplam 25 milyar avro bütçeli Reform Destek Programı'yla AB üyesi bütün ülkelerin ekonomik reform programları mali olarak desteklenecek. Üye ülkelere reformlar konusunda teknik destek sağlayacak program, Avro Bölgesi dışında yer alan AB üyesi ülkelerin avro para birimine geçişine destek sağlayacak.

Avrupa Yatırım İstikrarı İşlevi'yle de Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'nda yer alan ülkelerdeki kamu yatırımlarının ekonomik krizlerden korunması sağlanacak. Toplam 30 milyar avroluk karşılıklı kredi imkanı sunacak mekanizma, olası bir kriz sonrasında ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP'nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan sağlanıyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.

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