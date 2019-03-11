Abdi İbrahim'de iki yeni atama

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, liderlik misyonuna uygun olarak, yüksek teknolojili yatırımlarıyla ve global oyuncu olma yolundaki adımlarıyla sektöründe fark yaratan Abdi İbrahim’in yönetim kadrosuna iki deneyimli isim daha katıldı.

Dr. Recep Erşahin, medikal direktörlük bölümünün başına getirildi. Erşahin, Mart 2019 itibarıyla görevine başladı.

Abdi İbrahim’in bünyesine kattığı bir diğer deneyimli isim ise Tolga Zeren oldu. Zeren, Şubat 2019 itibarıyla bilgi sistemleri ve teknolojileri direktörü olarak görev yapmaya başladı.

Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olan Tolga Zeren, eğitimini 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde MBA programı ile tamamladı. Kariyerine 1995 yılında Türkiye İş Bankası’nda yazılım mühendisi olarak başladı. Ardından Coca-Cola İçecek’te sistem analisti, Havelsan’da SAP danışmanı, yine Coca-Cola İçecek’te teknoloji çözüm yöneticisi ve teknoloji çözüm müdürü olarak görev aldı. Zeren, son olarak 2015 yılında Anadolu Efes’te grup iş çözümleri IT müdürü, sonrasında ise grup iş çözümleri ve teknolojileri direktörü olarak çalıştı.