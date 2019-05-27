FİNANS

Abdi İbrahim'de yeni atamalar

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2019 12:35 | Son Güncelleme

Abdi İbrahim Ar-Ge Direktörü Jose Velada, Pazarlama Satış Mükemmelliği Direktörü de Emre Kamar oldu

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim’de Ar-Ge Direktörlüğü’ne Jose Velada, Pazarlama Satış Mükemmelliği Direktörlüğü'ne Emre Kamar atandı.

Şirket açıklamasına göre, Abdi İbrahim’de yeni atama ve görev değişiklikleri gerçekleşti.

13 Mayıs itibarıyla Ar-Ge Direktörlüğü görevine Jose Velada, Pazarlama Satış Mükemmelliği Direktörlüğü görevine Emre Kamar getirildi.

İlaç sektöründe önemli deneyimleri bulunan Jose Velada, yüksek lisans ve doktora eğitimini İspanya’daki Universidad del País Vasco'da, kimya bölümünde tamamladı.

Velada, 10 yıl boyunca İngiltere Salford Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Kariyerine İngiltere ConvaTec'de devam eden Velada, Tissuemed ve GlaxoSmithKline firmalarında görev aldı. Sırasıyla İspanya’daki Leon Farma'da Ar-Ge Direktörü, Nordic Pharma’da Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Velada, Abdi İbrahim ailesine katılmadan önce Synthon HQ'da Bilimsel Operasyonlar Başkanlığı'nı yürüttü.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Emre Kamar da İstanbul Üniversitesi’nde işletme, Sakarya Üniversitesi’nde ise üretim alanında yüksek lisans yaptı.

Kamar, 2000 yılında Pfizer'de Yazılım Çözümleri Uzmanı olarak iş hayatına başladı. Sırasıyla satış etkinliği uzmanı, satış etkinliği sistemi müdürü, kurumsal strateji ve satış etkinliği müdürü ve eczane kanallarından sorumlu retail müdürü görevlerinde bulundu. Daha sonra Pfizer Türkiye'nin de içinde bulunduğu EURIT bölgesinin satış etkinliğinin, pazara giriş stratejilerinin ve müşteri hedef stratejilerinin geliştirilmesinden sorumlu olduğu bölgesel müşteri strateji liderliği görevini üstlendi. Kamar, son olarak, Alexion'da İş Operasyonları Direktörü olarak görev aldı.

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