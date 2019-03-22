FİNANS

Abdi İbrahim'den bipolar bozukluk açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nün açıklamasına göre, "manik depresif bozukluk" veya "manik depresyon" adıyla da bilinen bipolar bozukluğun tedavi edilmediği takdirde intihar yoluyla ölüme yol açabiliyor

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, bipolar bozukluğun tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkati çekti.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden Bipolar Farkındalık Haftası dolayısıyla, hastalığa ilişkin açıklama yapıldı.

Bipoların, manik ve depresif ataklarla seyreden bir rahatsızlık olduğuna dikkati çeken açıklamada, riskli davranışlara neden olabilen bipoların tedavi edilmediği takdirde intihar yoluyla ölüme yol açabilen ciddi bir psikiyatrik tabloya yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada verilen bilgiye göre, her 100 kişiden bir ya da ikisinde görülen bipolara genellikle 15-24 yaş aralığında rastlanıyor. Genellikle yaşam boyunca süren hastalık, dünya genelinde kadın ve erkeklerde benzer sıklıklarda görülüyor.

Şeker hastalığı, hipertansiyon ve kalp hastalığı gibi tıbbi bir hastalık olan bipolar bozukluk, çocuklarda ve 65 yaş üstünde nadiren yeni teşhis edilmiş manik depresyon halinde görülüyor. Ortaya çıkış nedeni kesin olarak bilinmeyen bipolarda, beyin kimyasında ya da sinyal iletimindeki düzensizliğin önemli bir etmen olduğu düşünülüyor.

-Genetik yatkınlık önemli risk faktörü

Hastalıkta genetik yatkınlık önemli bir risk faktörü olarak bilinse de akrabalarının hiçbirinde bipolar bozukluk olmayanlarda da yüzde 1-2 oranında hastalık görülebiliyor.

Anne-baba veya kardeş gibi birinci derece akrabalarında bipolar bozukluk olanlarda hastalığın görülme sıklığı ise yüzde 8'e kadar yükseliyor.

Tek yumurta ikizlerinden birinde bipolar bozukluk varsa diğer ikizde hastalığın görülme olasılığı yüzde 45- 60'a kadar çıkabiliyor.

Hastalık, psikoterapi ve ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Manik ve depresif ataklar arasında yapılan tedavi ile tam düzelme görülüyor ve kişi olağan günlük yaşantısına ve işine devam edebiliyor.

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Abdi İbrahim Bipolar bozukluk

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