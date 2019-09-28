İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla, daha iyi, daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam için beslenme ve spor yapılması tavsiyesinde bulundu.

Abdi İbrahim'den yapılan yazılı açıklamayla "29 Eylül Dünya Kalp Günü" çerçevesinde uyarılar yapıldı.

Dünyada her yıl 17,9 milyon kişinin kalp hastalığı ve inmeyi içeren kardiyovasküler hastalıklardan dolayı yaşamını kaybettiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Kalp hastalıklarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 29 Eylül günü Dünya Kalp Günü olarak kutlanıyor.

Dünyada tüm ölümlerin üçte biri ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili ölümlerin yarısı kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanıyor. Son yıllarda kalp hastalığından kaynaklı ölümlerdeki artış hızlandı, daha iyi, daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam için beslenme ve sporun önemli.

Dünya Kalp Federasyonu, tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite yoksunluğu gibi başlıca risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az yüzde 80'inin önlenebileceğini belirtiyor. Kalp sağlığı için, daha sağlıklı beslenin, daha fazla egzersiz yapın ve gün içinde daha aktif olmaya çalışın, tütün ve tuz kullanımını olabildiğince azaltın ve çocukları daha aktif olmaya teşvik edin."

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, kalbe iyi bakmak için küçük ama anlamlı aktiviteler yapmanın önemli olduğunu belirttiği açıklamada sağlıklı bir toplum için herkesi, "Kalbime iyi bakmak için şu anda ne yapabilirim?" sorusuna doğru yanıtlar bulmaya çağırdı.

