Abdi İbrahim'e iki ayrı organizasyondan ödül

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, sağlık profesyonelleri tarafından düzenlenen Altın Havan Ödülleri ve Doktorclub Awards 2018 Türkiye'nin Sağlık Ödülleri kapsamında iki ayrı ödüle layık bulundu.

Abdi İbrahim'in açıklamasına göre, şirkete, 8. Altın Havan Ödülleri ve Doktorclub Awards'dan 2 yeni ödül geldi.

Altın Havan Ödülleri'nde AbdiBio ile "Biyoteknoloji Yatırımı" ödülüne layık görülen şirket, Doktorclub Awards'ta ise, "Akılcı İlaç Kullanımı" kampanyası ile "Yılın İlaç Endüstrisi Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi" Kategorisi’nde kategorisinde ödüle değer bulundu.

Altın Havan Ödülleri'nde ödül kazanan, 2018 Mayıs'ta açılışı gerçekleştirilen AbdiBio, 13 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine 450 milyon liralık yatırımla hayata geçirildi. Türkiye'nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio, yılda 11 milyon flakon, 9 milyon şırınga, 22 milyon kartuş ve 1 milyon liyofilize üretim kapasitesine sahip. Tesis, kronik hastalıkların tedavisinde büyük rol üstlenmesinin yanında cari açığın düşürülmesine de katkı sunacak.

Doktorclub Awards'tan ödül alan ve 2012'de hayata geçen "Akılcı İlaç Kullanımı" kampanyası ise, bilinçli ilaç kullanımına dair çeşitli aktiviteler ve sosyal medya kullanımı ile farkındalık yaratarak davranış değişikliği oluşturabilmeyi hedefliyor.

