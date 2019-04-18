FİNANS

Abdi İbrahim'in Kurumsal İletişim Direktörü Oğuzcan Bülbül oldu

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 15:59 | Son Güncelleme

Abdi İbrahim'in Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Oğuzcan Bülbül atandı

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, kadrolarını deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, 107 yıldır hayatı iyileştirmek misyonuyla faaliyet gösteren Abdi İbrahim’de Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevi kamu ilişkileri, rekabet, sürdürülebilirlik ve iletişim alanlarında deneyim sahibi bir isim olan Oğuzcan Bülbül'e verildi.

15 Nisan itibarıyla görevine başlayan Bülbül, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Columbia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Kamu İlişkileri Fakültesi Kamu Yönetimi’nde, doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Finans Bölümü’nde tamamladı.

Kariyerine Türkiye Rekabet Kurumu'nda rekabet uzmanı olarak başlayan Bülbül, Abdi İbrahim ailesine katılmadan önce Anadolu Efes’te Rekabet Uyum Grup Müdürü ve daha sonrasında Kurumsal İlişkiler ve Rekabet Uyum Direktörü olarak görev yaptı.

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Abdi İbrahim Oğuzcan Bülbül

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