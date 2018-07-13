ABD'li bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artış göstererek 8,32 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 7,03 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 yükselerek 28,39 milyar dolara ulaştı. Geçen senenin nisan-haziran döneminde JPMorgan Chase'in geliri 26,67 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,82 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 2,29 dolara yükseldi.

Şirketin bu yılki ikinci çeyrek bilançosunun güçlü gelmesinin ardından New York borsasında hisse başına değeri bugün yüzde 0,9 artış göstererek 107,80 dolara kadar yükseldi.

- Citigroup'un net karı yüzde 16 arttı

Citigroup'tan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artış göstererek 18,47 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 18,15 milyar dolar gelir elde etmişti.