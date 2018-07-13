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ABD'li bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.07.2018 21:54 | Son Güncelleme

JPMorgan Chase'in bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artış göstererek 8,32 milyar dolar oldu - Citigroup'un ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 4,49 milyar dolara ulaştı - Wells Fargo'nun bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalış göstererek 5,19 milyar dolara geriledi

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 artış göstererek 8,32 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 7,03 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 yükselerek 28,39 milyar dolara ulaştı. Geçen senenin nisan-haziran döneminde JPMorgan Chase'in geliri 26,67 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,82 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 2,29 dolara yükseldi.

Şirketin bu yılki ikinci çeyrek bilançosunun güçlü gelmesinin ardından New York borsasında hisse başına değeri bugün yüzde 0,9 artış göstererek 107,80 dolara kadar yükseldi.

- Citigroup'un net karı yüzde 16 arttı

Citigroup'tan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artış göstererek 18,47 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 18,15 milyar dolar gelir elde etmişti.

Ayrıca, şirketin 2018'in ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 4,49 milyar dolara ulaştı. Geçen senenin nisan-haziran döneminde Citigroup'un net karı 3,87 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,28 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 1,63 dolara yükseldi.

Ancak, Citigroup'un ikinci çeyrek bilançosunun piyasa beklentisinin altında kalmasıyla şirketin hisse başına değeri New York borsasında bugün yüzde 3,4 kayıpla 66,22 dolara kadar geriledi.
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- Wells Fargo'nun net karı yüzde 11,4 azaldı

ABD'li bir diğer yatırım bankası Wells Fargo'nun net kar ve geliri ise bu senenin ikinci çeyreğinde yıldan yıla düşüş gösterdi.

Wells Fargo'dan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalış göstererek 5,19 milyar dolara gerilediği belirtildi. Şirket, 2017'nin ikinci çeyreğinde 5,86 milyar dolar net kar elde etmişti.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 düşüşle 21,6 milyar dolara geriledi. Wells Fargo geçen yılın nisan-haziran döneminde 22,2 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,08 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,98 dolara geriledi.

Şirketin bu yılki ikinci çeyrek bilançosunun olumsuz gelmesinin ardından New York borsasında hisse başına değeri bugün yüzde 4,3 düşüş göstererek, 53,63 dolara kadar geriledi.

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