FİNANS

ABD'li ekonomistler, Fed'den "güvercin" faiz artışı bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet: - "Fed, piyasaları şaşırtmayacak ve yılın son toplantısında 4. kez faiz artırarak 2018'i planladığı gibi tamamlayacak" - "Büyüme ve enflasyon tahminleri aşağı çekileceğinden ötürü Fed'in, önümüzdeki yıl 3 yerine 2 faiz kez faiz artıracağı sinyalini vermesini bekliyoruz" - High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan: - "Fed'in bu hafta güvercin bir faiz artışı yapmasını bekliyorum" - "Verilere bağımlılık üzerindeki vurgudaki artış ve noktasal grafikteki değişimler, aralık toplantısındaki faiz kararının Fed faiz indirmeye başlayana kadar son faiz artışı olacağına yönelik spekülasyonların artmasına neden olabilir"

WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - Amerikalı ekonomistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta, 2018'in son faiz artışını yapacağını ve gelecek yıla yönelik faiz artışı beklentisini 3'ten 2'ye düşürmesini bekliyor.

Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet ve High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan, yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin beklentilerini AA muhabiriyle paylaştı.

Ryan Sweet, Fed'in faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2.25-2.50 aralığına yükseltmesini beklediğini ifade ederek, "Fed, piyasaları şaşırtmayacak ve yılın son toplantısında 4. kez faiz artırarak 2018'i planladığı gibi tamamlayacak." dedi.

Aralık ayı FOMC toplantısından çıkarılacak çok fazla mesaj olduğuna işaret eden Sweet, "Büyüme ve enflasyon tahminleri aşağı çekileceğinden ötürü Fed'in, önümüzdeki yıl 3 yerine 2 faiz kez faiz artıracağı sinyalini vermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Sweet, karar metninde Fed'in, gelecekte verilere daha duyarlı olacağını yansıtacağını belirterek, "kademeli faiz artırımlarının uygun olmayı sürdüreceği" cümlesinin yeni metinde yer almayacağı ya da daha "güvercin" bir ifadeyle değiştirileceği öngörüsünü paylaştı.

İstihdam artışına yönelik iyimser değerlendirmenin bir parça aşağı çekileceğini ifade eden Sweet, ayrıca Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic'in faiz artırma kararına karşı oy kullanarak muhalefette yer alabileceğini söyledi.

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- "Güvercin bir faiz artışı bekliyorum"

High Frequency Economics Başekonomisti O'Sullivan da Fed'in, aralık toplantısının ardından ilginç bir dönemece gireceğine işaret ederek, "Fed'in bu hafta güvercin bir faiz artışı yapmasını bekliyorum." dedi.

FOMC'nin "güvercin" tonunun karar metnine de yansıyacağını ifade eden O'Sullivan, "politika faizinde kademeli ek artırımlar, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu" cümlesinin metinden çıkarılacağı öngörüsünde bulundu.

Noktasal grafiğin, Fed yetkililerinin gelecek yıla yönelik faiz beklentilerini düşürdüğünü ortaya koyacağını kaydeden O'Sullivan, "2019 yılı medyan faiz projeksiyonu, muhtemelen 75 baz puandan 50 baz puana inecek." ifadesini kullandı.

O'Sullivan, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, basın toplantısında, verilere bağlı para politikası vurgusunu devam ettireceğini belirterek, "Verilere bağımlılık üzerindeki vurgudaki artış ve noktasal grafikteki değişimler, aralık toplantısındaki faiz kararının Fed faiz indirmeye başlayana kadar son faiz artışı olacağına yönelik spekülasyonların artmasına neden olabilir." değerlendirmesini yaptı.

Bu görüşe katılmadığını dile getiren O'Sullivan, gelecek yıl 3 kez faiz artırılacağına yönelik beklentisini halen koruduğunu ancak bu toplantının ardından hemen herkes gibi beklentilerini güncelleyeceğini söyledi.

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- "Son dönemde yaşanan sıkılaşma, Fed'i daha sabırlı olmaya itebilir"

Jim O'Sullivan, finansal piyasalarda son dönemde yaşanan sıkılaşmanın Fed'i daha sabırlı olmaya itebileceğine işaret ederek,"Fed yetkilileri, istihdam verileri nispeten güçlü gelmeye devam etse dahi tekrar faiz artırmadan önce 3 aydan daha fazla beklemek isteyebilir. Faiz artırımına ara vermelerini; finansal şartlarda son dönemde yaşanan sıkılaştırmayla açıklayabilirler." dedi.

FOMC'nin yılın 8. toplantısında alacağı faiz kararı ve yeni ekonomik projeksiyonları, yarın Türkiye saati ile 22.00'de açıklanacak.

Piyasalar, karar metni ve projeksiyonların ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22.30'da başlayacak basın toplantısına odaklanacak.

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Anahtar Kelimeler:
fed Fed Başkanı Jerome Powell FOMC noktasal grafik

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