FİNANS

ABD'li petrol devleri üretimlerini artıracak

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 15:08 | Son Güncelleme

ExxonMobil, Permian havzasındaki petrol üretimini 2024'e kadar yüzde 80 artırarak günlük ortalama 1 milyon varilin üzerine çıkarmayı planlıyor - Chevron, aynı havzadaki petrol üretimini 2023 sonuna kadar 900 bin varil artırmayı amaçlıyor

ABD'nin en büyük iki petrol üreticisi ExxonMobil ve Chevron, gelecek 5 yılda petrol üretimlerini artıracaklarını duyurdu.

ExxonMobil'den yapılan açıklamada, ABD'nin en zengin petrol kaynaklarının bulunduğu Permian havzasında şirketin petrol üretimini 2024'e kadar yüzde 80 artırarak günlük ortalama 1 milyon varilin üzerine çıkarmayı planladığı belirtildi.

ABD'nin Teksas ve New Mexico eyaletlerindeki Permian havzasında yaklaşık 10 milyar varil petrol rezervi olduğu ifade edilen açıklamada, şirketin şu an 48 olan havzadaki petrol sondaj kulesi sayısını, yıl sonuna kadar 55'e yükseltmeyi planladığı kaydedildi.

Açıklamada, küresel piyasada petrol fiyatlarının varil başına 35 dolara kadar gerilemesi durumunda bile ExxonMobil'in Permian havzasında üretimini yüzde 10 artırabileceği belirtildi.

- Chevron üretimini 900 bin varil artırmayı hedefliyor

ABD'nin bir diğer petrol üreticisi devi Chevron'dan yapılan açıklamada ise firmanın Permian havzasındaki günlük ortalama petrol üretimini 2020 sonuna kadar 600 bin varil, 2023 sonuna kadar da 900 bin varil artırmayı amaçladığı bildirildi.

Söz konusu havzada Chevron'un petrol rezervlerini son 2 yılda ikiye katlayarak 7 milyar varile çıkardığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2021-2023 yıllarında arama faaliyetleri için ayırdığı sermayeyi de 19 ila 22 milyar dolar olarak belirlediği aktarıldı.

Açıklamada, Brent türü ham petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 60 dolar olması durumunda firmanın 30 milyar dolar nakit elde edeceği kaydedildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın bu yılın ilk yarısında ham petrol üretimlerini günlük ortalama 1,2 milyon varil düşürme kararının fiyatları yükseltebileceğini belirten uzmanlar, ABD'nin artan ham petrol üretiminin ise fiyatlardaki yükselişi önleyebileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar ayrıca, Amerikalı petrol şirketlerinin OPEC ve Rusya'nın küresel petrol piyasasındaki payının bir kısmını ele geçireceğini belirtiyor.

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ABD'nin petrol üretimi Chevron ExxonMobil Permian havzası Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)

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