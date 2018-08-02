ABD'li teknoloji devleri 3 günde 400 milyar dolar değer kaybetti

ÖVÜNÇ KUTLU - ABD'nin en büyük 8 teknoloji şirketinin piyasa değerindeki kayıplar 3 işlem gününde 400 milyar doları aştı. AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında 26-30 Temmuz tarihleri arasındaki 3 işlem gününde, Facebook, Twitter, Netflix, Amazon, Apple, Microsoft, Intel ve Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet'in hisselerindeki düşüşlerle bu 8 şirketin piyasa değerindeki toplam kayıp 401 milyar doları buldu. Söz konusu teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüş, geçen çarşamba New York borsasının kapanmasının ardından Facebook'un bu yılın nisan-haziran dönemine dair bilançosunu açıklamasıyla başladı. Facebook'un bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelirin piyasa beklentilerinin altında gelmesi ve Avrupa'daki günlük aktif kullanıcı sayısında düşüş görülmesinin ardından, şirketin hisseleri geçen perşembe yüzde 19, piyasa değeri ise 118 milyar dolar azaldı. Ayrıca, Twitter'ın geçen cuma sabahı açıklanan bilançosunda, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre aylık ortalama kullanıcı sayısının gerilediğinin görülmesi, cuma günü şirketin hisselerinde yüzde 20,5, piyasa değerinde ise 6 milyar 840 milyon dolar kayba neden oldu.

\ - İki şirketin piyasa değerindeki kayıp 229 milyar dolar 26 Temmuz Perşembe ile 30 Temmuz Pazartesi arasındaki 3 işlem gününde, söz konusu 8 şirket arasında en büyük yüzdelik hisse düşüşünü gösteren Twitter, en fazla piyasa değerindeki kaybı yaşayan ise Facebook oldu. Söz konusu dönemde, Twitter'ın hisseleri yüzde 29 düşerken, piyasa değerinde ise 96 milyar dolar kayıp yaşandı. Bu tarihler arasında Facebook'un hisseleri ise yüzde 21,3 gerilerken, piyasa değerinden 133 milyar dolar silindi. Böylece, dünyanın en büyük sosyal medya ve paylaşım sitelerinden olan Facebook ve Twitter'ın New York borsasında 3 işlem günündeki piyasa değerindeki kayıp 229 milyar dolar oldu. \ - 6 firmanın piyasa değeri kaybı 172 milyar dolar Yatırımcıların Facebook ve Twitter'da geçen perşembe ve cuma satış pozisyonu alması, ABD'li diğer teknoloji şirketlerinin hisselerini de olumsuz etkiledi. 26-30 Temmuz tarihleri arasında, dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan Intel'in hisseleri yüzde 9, piyasa değeri de 22 milyar dolar azalırken, uluslararası televizyon ağı Netflix'in hisseleri yüzde 7,7, piyasa değeri ise 12 milyar dolar düştü.

Bu dönemde, Microsoft'un hisseleri yüzde 4,9 ve piyasa değeri 42 milyar dolar gerilerken, dünyanın en değerli ikinci şirketi konumunda bulunan e-ticaret devi Amazon'un hisseleri yüzde 4,5 ve piyasa değeri 41 milyar dolar azaldı. Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisselerinin yüzde 3,6 ve piyasa değerinin 31 milyar dolar düşüş kaydettiği bu dönemde, Apple hisseleri ise yüzde 2,5 ve piyasa değeri 24 milyar dolar azalış gösterdi. Böylece, Facebook ve Twitter haricindeki 6 Amerikalı teknoloji şirketinin piyasa değerindeki kayıp söz konusu 3 işlem gününde 172 milyar doları buldu. \ - Salı ve çarşamba yükseliş görüldü Yatırımcıların teknoloji sektöründe yeniden alış pozisyonu almaya başlamasıyla, söz konusu 8 teknoloji firmasının hisselerinde salı ve çarşamba günleri toparlanma görüldü. Salı günü Facebook ve Twitter'ın hisseleri sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1,6 artış gösterirken, Netflix ve Microsoft hisseleri yüzde 0,7 yükseldi. Çarşamba günü ise, Amazon'un hisseleri yüzde 1,1, Intel hisseleri yüzde 1,5 ve Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet hisseleri yüzde 0,5 prim yaptı.