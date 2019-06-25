FİNANS

ABD'li zenginlerden "varlık vergisi" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 17:44 | Son Güncelleme

Aralarında ünlü yatırımcı George Soros ve Facebook'un kurucularından Chris Hughes gibi dünyaca ünlü zenginlerin bulunduğu 18 iş insanı, ABD'de başkanlık yarışındaki adaylara hitaben "varlık vergisi" çağrısı yapan mektup yazdı

LONDRA (AA) - ABD’nin önde gelen zenginleri ortak bir mektup kaleme alarak gelir eşitsizliği ve iklim değişikliği ile mücadele için zenginlere yönelik "varlık vergisi" uygulanmasını önerdi.

Aralarında ünlü yatırımcı George Soros ve Facebook’un kurucularından Chris Hughes gibi dünyaca ünlü zenginlerin bulunduğu 18 iş insanı, ABD’de başkanlık yarışındaki adaylara hitaben bir açık mektup yayımladı.

Bu mektupta, "Amerika varlığımızın daha fazla vergilendirilmesi konusunda ahlaki, etik ve ekonomik sorumluluğa sahip. ABD’de varlık vergisinin uygulanması, iklim değişikliğine cevap verilebilmesi, ekonominin iyileşmesi, sağlık durumumuzun ilerlemesi, adaletli bir şekilde fırsatların yaratılması ve demokratik özgürlüklerimizin güçlendirilmesi konusunda yardımcı olabilir. Varlık vergisinin kurumsallaşması cumhuriyetimizin çıkarınadır." ifadesine yer verildi.

İş insanlarının mektubunda ABD Başkanlık yarışında herhangi bir adaya açıktan destek verilmezken, Senatör Elizabeth Warren’ın daha önce gündeme getirdiği 50 milyon dolardan fazla varlığa sahip olan en zengin 75 bin kişiye varlık vergisinin uygulanması yönündeki önerisinin desteklendiği belirtildi.

Mektupta bu önerinin uygulaması durumunda ABD genelinde gelecek 10 yılda yaklaşık toplam 3 trilyon ABD doları seviyesinde ek gelirin elde edilebileceğinin altı çizildi.

Mektupta Forbes 2019 en zenginler listesinde 85,6 milyar dolarlık kişisel serveti ile üçüncü sırada yer alan Warren Buffet’ın daha önce sekterinden daha az vergi ödediğini söylediği hatırlatıldı.

İş insanlarının mektubunda toplumdaki gelir eşitsizliğinin ve tatminsizliğin arttığı, bunun da demokratik kurumlara olan güvene zarar verdiği kaydedildi.

Mektupta imzası bulunan iş insanları arasında; Louise J. Bowditch, Robert S. Bowditch, Abigail Disney, Sean Eldridge, Stephen R. English, Agnes Gund, Catherine Gund, Nick Hanauer, Arnold Hiatt, Chris Hughes, Molly Munger, Regan Pritzker, Justin Rosenstein, Stephen M. Silberstein, Ian T. Simmons, Liesel Pritzker Simmons, Alexander Soros ve George Soros gibi ABD'nin önde gelen zenginleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
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