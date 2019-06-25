LONDRA (AA) - ABD’nin önde gelen zenginleri ortak bir mektup kaleme alarak gelir eşitsizliği ve iklim değişikliği ile mücadele için zenginlere yönelik "varlık vergisi" uygulanmasını önerdi.

Aralarında ünlü yatırımcı George Soros ve Facebook’un kurucularından Chris Hughes gibi dünyaca ünlü zenginlerin bulunduğu 18 iş insanı, ABD’de başkanlık yarışındaki adaylara hitaben bir açık mektup yayımladı.

Bu mektupta, "Amerika varlığımızın daha fazla vergilendirilmesi konusunda ahlaki, etik ve ekonomik sorumluluğa sahip. ABD’de varlık vergisinin uygulanması, iklim değişikliğine cevap verilebilmesi, ekonominin iyileşmesi, sağlık durumumuzun ilerlemesi, adaletli bir şekilde fırsatların yaratılması ve demokratik özgürlüklerimizin güçlendirilmesi konusunda yardımcı olabilir. Varlık vergisinin kurumsallaşması cumhuriyetimizin çıkarınadır." ifadesine yer verildi.

İş insanlarının mektubunda ABD Başkanlık yarışında herhangi bir adaya açıktan destek verilmezken, Senatör Elizabeth Warren’ın daha önce gündeme getirdiği 50 milyon dolardan fazla varlığa sahip olan en zengin 75 bin kişiye varlık vergisinin uygulanması yönündeki önerisinin desteklendiği belirtildi.