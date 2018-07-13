ABD/Mnuchin: Bir ticaret savaşı içinde olduğumuzu düşünmüyorum

İstanbul, 13 Temmuz (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ekonomisinin Başkan Donald Trump yönetiminin gümrük tarifeleri konusunda attığı adımlardan kaynaklı bir sıkıntı yaşamadığını savundu.
Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşan Mnuchin, "Bir ticaret savaşı içinde olduğumuzu düşünmüyorum; bir ticari anlaşmazlık durumu içindeyiz" dedi ve ekledi:
"Şu ana kadar herhangi bir negatif etk görmedik; belirsizlik üzerindeki etkisini çok dikkatli şekilde izliyoruz."
Mnuchin, bugün başlayacak olan Meksika ziyaretinin NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) görüşmelerine verdikleri önemin bir işareti olduğunu vurguladı.
Mnuchin, Meksika'ya Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile birlikte gidecek. Ziyarette Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador ile görüşülecek.
Amazon'un hisseleri rekor kırdı! Şirketin CEO'su servetine servet kattı
Dolar fiyatları yükseldi! Uyanıklar bu yolu buldu
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar ve euro neden yükseldi? Döviz fiyatlarında son durum...
İran'dan 4+1 ülkeleriyle ticarette 'dolar' açıklaması
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Nissan'dan emisyon itirafı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum