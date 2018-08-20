FİNANS

ABD'nin çelik-alüminyuma ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2018 20:43 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı: "ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır" - "Ülkemizle birlikte DTÖ'de ABD'ye karşı dava süreci başlatan ülkeler Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği'dir" - "Önümüzdeki dönemde bu ülkelerle de işbirliği yapılarak, ülkemiz ihracatçılarının haklarının korunmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir"

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, 10 Ağustos'ta ABD makamlarından yapılan açıklama ile Türkiye'den ithal edilecek çelik ve alüminyuma uygulanan ek vergilerin yüzde 100 oranında artırılarak demir-çelikte yüzde 50'ye, alüminyumda ise yüzde 20'ye çıkartıldığı hatırlatıldı.

ABD'nin almış olduğu, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına tamamen aykırı karar sebebiyle 15 Ağustos'ta, Türkiye'nin daha önce bu ülkeye karşı uygulamaya başladığı ABD menşeli 22 üründeki ek vergi önleminin, mütekabiliyet çerçevesinde, yüzde 100 artırılarak iki katına çıkartıldığı kaydedilen açıklamada, böylece söz konusu 22 üründe ABD'ye uygulanan ek vergi tutarının toplam 533 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamada, DTÖ platformunda da Türk ihracatçıların haklarının korunması için gerekli tüm adımların atıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Söz konusu ek vergilerle ilgili olarak ülkemiz, ABD'yi DTÖ'de danışmalara davet etmiştir. Böylelikle ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır. Ülkemizle birlikte DTÖ'de ABD’ye karşı dava süreci başlatan ülkeler Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Norveç, Kanada, Rusya, Meksika ve Avrupa Birliği'dir. Önümüzdeki dönemde bu ülkelerle de işbirliği yapılarak ülkemiz ihracatçılarının haklarının korunmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
abd Çelik DTÖ Ticaret Bakanlığı

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