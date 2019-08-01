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"ABD'nin Çin'le ticari anlaşmazlığı, Türk pamuğuna zarar veriyor"

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık: - "ABD'nin Çin ile devam eden ticari anlaşmazlıklar nedeniyle yerli üreticisini korumak için açıkladığı destek paketi sonrası dünya pamuk fiyatlarının gerilemesi Türk pamuğuna zarar veriyor" - İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz: - "Biz pamuğu 12,5 liraya mal ediyoruz. Fiyatlar ise 9-9,5 lira arası. Böyle sürdürülebilir olması mümkün değil"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, ABD'nin Çin ile devam eden ticari anlaşmazlıklar nedeniyle üreticisini korumak için açıkladığı destek paketi sonrası dünya pamuk fiyatlarının gerilediğini, bunun da Türk pamuğuna zarar verdiğini belirtti.

Balçık, AA muhabirine, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının dünya genelinde pamuk talebini azalttığını söyledi.

ABD'nin başta pamuk üreticileri olmak üzere tarımsal alanda üretim yapanlara 16 milyar dolar destekleme yapma kararı aldığını ifade eden Balçık, "ABD'nin Çin ile devam eden ticari anlaşmazlıklar nedeniyle yerli üreticisini korumak için açıkladığı destek paketi sonrası dünya pamuk fiyatlarının gerilemesi Türk pamuğuna zarar veriyor." dedi.

Balçık, dünyada olumlu hava şartlarıyla birlikte pamuk üretimde artış beklendiğine, bunun da piyasada arz fazlası oluşturabileceğine değindi.

Pamuk ipliğinin en büyük rakibi olan polyester fiyatlarının da Çin'de çok hızlı düştüğü vurgulayan Balçık, eğer tedbir alınmazsa gelecek yıl pamuk ekim alanlarında ciddi azalma beklediklerini, bunun da en çok cari fazla veren tekstil sektörünü olumsuz etkileyeceğini aktardı.

Balçık, fiyat düşüşünden üretici ve sanayicinin etkilenmemesi için 2 yıldır pamukta kilogram başına 80 kuruş olarak açıklanan prim miktarının 1,2 liraya çıkarılmasını beklediklerini ifade ederek, "Ayrıca bu primler hasat sonrası en kısa sürede ödenmelidir. Mazot ve gübre desteği şu anda 44 lira bunun 70 liraya çıkması gerekiyor. Destek alınabilmesi için getirilen münavebe şartı da mevcut durum göz önüne alınarak pamuk için şimdilik ertelenmelidir." diye konuştu.

- "Tekstilci yerli pamuk tercih etsin"

İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz de Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı nedeniyle pamuk fiyatlarındaki gerilemenin Türk çiftçisini ezdiğini savundu.

"Biz pamuğu 12,5 liraya mal ediyoruz. Fiyatlar ise 9-9,5 lira arası. Böyle sürdürülebilir olması mümkün değil" diyen Kocagöz, hasatta zarar edecek üreticinin pamuk üretiminden uzaklaşmasından endişe ettiklerini ifade etti.

Kocagöz, böylesi bir ortamda tekstil sektörünün yerli pamuk tercih etmesi gerektiğine işaret ederek, "Mesela tekstilcilerin önce vatanlarını düşünerek hareket etmesi lazım. Bunu da yerli pamuğu tercih ederek yapacaklar. 'Daha düşüğe nasıl alabilirim' çabasıyla hareket ediyorlar. Bu hiç adil değil." diye konuştu.

Gelecek yıl pamuğa verilecek desteklemenin de açıklanması gerektiğine değinen Kocagöz, "5 yıllık planlar dahilinde bizim destekleme politikamızı ilan etmemiz lazım. Şu an Türk pamuğu 12 liradan 9,5 liraya düştü. ABD'nin de işine geliyor. 'Ben üreteyim benden başkası üretmesin' diyor. Bunu kırmamız lazım." diye konuştu.

- Pamukta da müdahale olabilir

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uçak ise TMO'nun müdahale seçeneğinin pamukta da değerlendirilebileceğini kaydetti.

Kuru üzümde fiyat düşüşüne karşı TMO'nun müdahale alımının etkili olduğuna işaret eden Uçak, "Bunu tüm paydaşlarla konuşmak tartışmak istiyoruz. Yapılsa ülke ekonomisine nasıl katkı sağlar bunun çalışması yapılabilir." dedi.

Son bir ayda dünya fiyatlarının yüzde 20 gerilediğini dile getiren Uçak, "Önümüzdeki süreçte neyin ne olacağını kestiremiyoruz. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde fiyatların 8-8,5 lira Ege'de ise 8,5-9 lira arasında olması bekleniyor. Bu durumda da kendi tarlası olan, icara para vermeyen üretici bile kar elde etmemiş oluyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
fiyat pamuk üretim

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