ABD'nin dış ticaret açığı Trump'ın tarifelerine rağmen rekora koşuyor

AA muhabirinin ABD Ticaret Bakanlığı'ndan derlediği güncel veriler ise Trump'ın ticaret açığını düşürme hedefiyle uygulanan "tarifelerin çok işe yaradığı" argümanını desteklemiyor.

Buna karşın ABD Başkanı Trump, hem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hem de destekçilerine yönelik etkinliklerde, "tarifelerin Amerikan ekonomisi için çok işe yaradığı ve Çin ekonomisine büyük zarar verdiği" gibi iddialarda bulunuyor.

Dünyanın önde uluslararası kuruluşları ve ekonomistleri, küresel ticaret sistemini sarsan tarifelerle yükselen ticaret gerginliklerinin hiçbir ülkenin yararına olmayacağını vurgulamaya devam ediyor.

WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya ticaret sistemini tehdit eden adımlarla düşürmeye çalıştığı dış ticaret açığı, bu yıl da rekor kırma yolunda ilerliyor.

Resmi verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 291 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam, ülkenin ticaret açığının 2018'de, Trump'ın ilk başkanlık yılında (2017) kırılan rekoru geride bırakarak son 10 yılın en yüksek seviyesine yükselebileceğine işaret ediyor.

ABD ekonomisi, 2017 yılında Beyaz Saray tarafından uygulanan tüm korumacı ticaret politikalarına rağmen 566 milyar dolarla son 9 yılın en yüksek ticaret açığını vermişti. Dolayısıyla hem bu yılın ilk yarısı hem de 2017'nin tamamına ilişkin ticaret verileri, Trump'ın radikal ticaret politikalarından istenen sonucu alamadığını ortaya koyuyor.

Beyaz Saray'daki ilk yılında Trans Pasifik Ortaklığı'ndan (TPP) çekilen, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) müzakereye açan ve bazı ürünlere gümrük vergileri getiren Trump'ın korumacı ticaret politikaları, bu yıl da gümrük tarifeleriyle tam gaz devam ediyor.

Mart ayında çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi getirerek tüm dünyanın tepkisini toplayan Washington yönetimi, ayrıca dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin'i, 100 milyarlarca dolarlık tarifelerle dize getirmeye çalışıyor.