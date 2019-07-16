FİNANS

ABD’nin en çok kazanan CEO’larının ücretleri açıklandı

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

ABD Borsası’nda işlem gören şirketlerin CEO’larının aldıkları yıllık ücretler belli oldu.  HowMuch.net’in ABD basınından derlediği verilere göre, CEO’ların aldığı ücretler şirketlerinin borsa performansı ile uyumluluk göstermedi.

Erkan Öz / İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - ABD Borsası’nda işlem gören şirketlerin CEO’larının aldıkları yıllık ücretler belli oldu.
HowMuch.net’in ABD basınından derlediği verilere göre, CEO’ların aldığı ücretler şirketlerinin borsa performansı ile uyumluluk göstermedi.
ABD’nin 2018 yılında en çok kazanan tepe yöneticisi senelik 129.4 milyon dolar (737.5 milyon lira) ücret ile Discovery Inc. CEO’su David Zaslav oldu. Zaslav’ın yönettiği şirket bünyesinde Discovery Channel, Animal Planet, HGTV ve Food Network gibi bir çok tematik TV kanalı bulunduruyor. Borsanın gösterge S&P 500 Endeksi 2018’i ekside kapatırken, Zaslav Discovery Inc’in hisselerini yüzde 10.4 yükseltmeyi başardı.
En çok kazanan üst düzey yöneticiler listesinde ikinci sırada yıllık 66.1 milyon dolar ile kimya devi Linde’nin CEO’su Stephen Angel yer aldı. Angel’i 65.6 milyon dolar ile Disney CEO’su Robert Iger takip etti. Jefferies CEO’su Richard Handler 44.7 milyon dolarla dördüncü en çok kazanan yönetici olurken Hologic CEO’su Stephen MacMillen 42 milyon dolar yıllık ücret ile beşinci oldu.
Stephen Angel, Linde hisselerini sadece yüzde 3.1 arttırabilirken, Disney CEO’su Robert Iger şirketini borsada yüzde 20.4 yukarı taşıdı. Hologic hisseleri yüzde 11.7 yükselirken, Handler’in yönettiği Jefferies ise borsada yüzde 14.9 değer kaybetti.
En çok yıllık ücret alan CEO’ların borsa performansları genelde ortalamanın üzerinde kalsa da en iyi olmaktan çok uzaktı. 2018 yılında firma hisselerini yüzde 82.2 yükselterek yatırımcısına en çok kazandıran Copart CEO’su Jason Adair’in senelik ücreti sadece 203 bin dolarda kaldı. Borsada yüzde 79.6 ile en çok kazandıran ikinci şirket olan AMD’nin CEO’su Lisa Su’nun yıllık kazancı ise 13.4 milyon dolar oldu.
2018 yılında S&P 500 endeksinde yer alan şirketler borsada ortalama yüzde 6.2 değer kaybetmesine rağmen; CEO’ların yıllık kazançları artmaya devam etti. CEO’ların 2017’de ortalama 11.7 milyon dolar olan senelik kazançları 2018’de yüzde 6.4 artışla 12.4 milyon dolara yükseldi.
CEO’ların kazançları işçi ücretlerinin de bir hayli üzerinde yer aldı. AFL-CIO’nun değerlendirmelerine göre CEO’lar kendi çalışanlarının ortalamasından yaklaşık 287 kat daha fazla ücret alıyor. Bu fark 1978’de sadece 30 kattı.
CEO’lar şirketleri borsada felaket performans gösterse de genelde milyonlarca dolar ücret almayı bildi. Geçen yıl ABD borsasının yüzde 52 ile en çok kaybettiren ikinci şirketi olan Invesco’nun CEO’su Martin Flanagan aynı yıl 12.9 milyon dolar kazanırken, yüzde 49.1 kayıp ile en kötü üçüncü performansı gösteren Cimarex’in CEO’su Thomas Jorden ise 9.7 milyon dolar senelik ücret aldı.
Ekonomist Tyler Cowen yüksek teknoloji ekonominde karmaşıklığın ve genel olarak belirsizliklerin giderek arttığını belirterek bu ortamda CEO’ların artan ücretleri hak ettiklerini ileri sürdü.

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