ABD'nin Filistin'e yaptığı yardımlarda kademeli kesinti

CAD EN-NEBHAN - ABD'nin 2012 yılına kadar Filistin yönetimi hazinesine yaptığı destek 250-300 milyon doları bulurken bu rakam 2017'de 75 milyon dolara kadar geriledi.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah geçen ay Ramallah'ta basına yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Filistin hazinesine doğrudan ve dolaylı yollarla yaptığı tüm yardımları kesme kararı aldığını söylemişti.

Hamdallah, "Resmi olarak bize yardımların duracağını bildirdiler ama doğrudan yardımlar zaten durmuş durumda, aylardır Filistin hazinesine bir dolar bile girmedi. Diğer yardımlar da ya durduruldu ya da durdurulma aşamasında. Bazı projelerin süresi dolduğunda yenilenmeyecek." demişti.

ABD yönetimi 25 Ağustos'ta, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başka yerlere kaydırılacağını duyurmuştu. Filistin yönetimi bütçe verilerine göre, 2012'ye kadar Filistin'e yapılan ortalama ABD yardımı 250-300 milyon civarındayken bu rakam 2015'te yaklaşık 100 milyon, 2016'da 80 ve 2017'de 75 milyona geriledi.

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