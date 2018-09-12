FİNANS

"ABD'nin gerilemesine 2 yıl kaldı"

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 20:49 | Son Güncelleme

Bridgewater Associates kurucusu Ray Dalio: - "İki yıl sonrası hakkında endişeleniyorum. Borç krizinden çok, dolar krizi olacak. Daha çok siyasi ve sosyal bir kriz olacağını düşünüyorum"

Dünyanın en büyük yatırım yönetimi firmalarından Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, Amerikan ekonomisinin 2 yıl içinde gerilemesini öngördüğünü belirtti.

Dalio, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, ABD ekonomisinin 2 yıl içinde gerilemesini tahmin ettiğini söyleyerek ABD dolarında önemli derecede zayıflama görüleceğini ifade etti.

"2 yıl sonrası hakkında endişeleniyorum." yorumunu yapan Dalio, öngördüğü gerilemeyle ilgili olarak, "Borç krizinden çok, dolar krizi olacak. Daha çok siyasi ve sosyal bir kriz olacağını düşünüyorum." dedi.

Dalio, ABD'nin borçlanmasının artması nedeniyle yükselecek açığın, Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha çok artırma yerine para basmasına neden olacağına dikkati çekerek ABD dolarının değerinin yüzde 30 düşebileceğini kaydetti.

Ekonomik gerilemeden çıkmak için para politikasının etkisinin sınırlı olacağını savunan Dalio, şu anda ABD'nin, regülasyonlarının acil finansal durumlar karşısında yetkililere yeteri kadar özgürlük sağlamadığını söyledi.

Dalio, "ABD Başkanına, Fed Başkanına ve Senato ile Temsilciler Meclisi liderlerinin beklenmeyen durumlarda gerekli adımları atabilmeleri için acil ekonomik güç kanunu oluşturulmalı." diyerek sözlerini tamamladı.

PARTNERÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptıÜnlü şarkıcı kameraların önünde böyle doğum yaptı
TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiTÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruzBTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd Amerikan ekonomisi Bridgewater kurucusu Ray Dalio dolar

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

THY pilotlarına yüzde 30 zam yolda

THY pilotlarına yüzde 30 zam yolda

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Yeni Havalimanı'nın ismi ne olacak? İGA'dan açıklama geldi

Yeni Havalimanı'nın ismi ne olacak? İGA'dan açıklama geldi

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı

5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı (2)

Erdemli'de limon hasadı başladı

Erdemli'de limon hasadı başladı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında 6. Dönem JETCO Mutabakat Zabtı imzalandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.