ABD'nin GTS hamlesinin yankıları

- "ABD, Türkiye'yi gelişmiş bir ülke olarak kabul ediyor"

ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR) yaptığı açıklamada da ekonomik durumu dikkate alındığında Türkiye'nin GTS programından faydalanmak için uygunluk kriterlerini artık taşımadığı ifade edildi. Ülkede kişi başına düşen milli gelir, azalan yoksulluk oranı, ticaret ortağı ve sektör anlamında ihracattaki çeşitlilik "Türkiye'nin ekonomik kalkınmadaki yüksek seviyesinin kanıtları" olarak gösterildi

AYŞENUR SAĞLAM - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'yi ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki "gelişmekte olan ülkeler" statüsünden çıkarma kararı, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, AA muhabirine, Trump'ın kararının sürpriz olmadığını belirterek, uluslararası sistemde güç gösterisinin savaşla değil ekonomik olarak yapıldığını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin son dönemde kaydettiği ilerlemeye dikkati çeken Akat, "ABD, dünyada serbest ticaretten ziyade kendi insanının refahı açısından kendi topraklarında üretim yapılmasını ve üretim verilerinin artmasını istiyor. ABD, Türkiye'yi artık gelişme yolunda olan değil, gelişmiş bir ülke olarak kabul ediyor, ona göre yaklaşım sergiliyor." diye konuştu.

- "Kararın siyasi yönü etkili"

SETA Ekonomi Direktörlüğü Araştırmacısı Şerif Dilek ise gelişmekte olan ülkelerin kalkınması yolunda sunulan GTS programı kapsamında, ABD'nin 2017’de Türkiye’den 1,66 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ekonomik olarak olumsuz etkilenecek olan Türkiye ile Hindistan'ın programdan çıkarılması, ABD'nin son yıllardaki korumacı adımlarından birisidir. ABD, Hindistan'ı doğrudan ticareti korumak gerekçesiyle programdan çıkarmıştır. Ancak ABD'nin bölgesel ve küresel meselelerde Türkiye ile çeşitli anlaşmazlıklar yaşadığı ve ekonomik olarak Türkiye'yi tehdit edeceğini ifade eden beyanı düşünüldüğünde alınan kararın siyasi yönünün etkili olduğu görülmektedir."