ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,1 milyon varil artarak piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,1 milyon varil (yüzde 1,6) artışla 452,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil yükseleceği yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 8,6 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 4,2 milyon varil (yüzde 1,7) düşüşle 250,7 milyon varile geriledi. Benzinde piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil azalması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,9 milyon azalmıştı.

- Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,08 milyon varil artışla 7 milyon varile yükselirken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 556 bin varil düşüşle 2,8 milyon varile geriledi.