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ABD'nin ham petrol stokları arttı

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 7,1 milyon varil arttı - Ülkede günlük ham petrol üretimi ortalama 5 bin varil azalışla 12,1 milyon varile geriledi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,1 milyon varil artarak piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,1 milyon varil (yüzde 1,6) artışla 452,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil yükseleceği yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 8,6 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 4,2 milyon varil (yüzde 1,7) düşüşle 250,7 milyon varile geriledi. Benzinde piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil azalması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,9 milyon azalmıştı.

- Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,08 milyon varil artışla 7 milyon varile yükselirken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 556 bin varil düşüşle 2,8 milyon varile geriledi.

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 5 bin varil azaldı. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 5 bin varil düşüş kaydederken, diğer eyaletlerde ise değişiklik göstermedi.

Böylece, 23 Şubat-1 Mart haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,1 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, son 60 haftada 14'üncü kez düşüş göstermiş oldu.

EIA'nın "Şubat 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretimi ABD'nin ticari ham petrol stokları

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