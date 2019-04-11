FİNANS

ABD'nin ham petrol stokları arttı

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 7 milyon varil arttı - Ülkede ham petrol üretimi günlük ortalama 12,2 milyon varille rekor seviyede seyretti

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon varil artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresince (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon varil (yüzde 1,6) artışla 456,6 milyon varile yükseldiği açıklandı. Piyasa beklentisi stokların 2,3 milyon varil yükseleceği yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 7,2 milyon varil artış kaydetmişti.

Bu sonuçla, ülkedeki ticari ham petrol stokları 3 hafta üst üste yükselişmiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 7,7 milyon varil (yüzde 3,3) düşüşle 229,1 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 2 milyon varil azalması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,8 milyon azalmıştı.

- Petrol üretimi rekor seviyede seyretti

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 164 bin varil azalışla 6,6 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 374 bin varil düşüşle 2,35 milyon varile geriledi.

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 2 bin varil arttı. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 2 bin varil artış kaydederken, diğer eyaletlerde ise değişiklik göstermedi.

Böylece, 30 Mart-5 Nisan haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,2 milyon varille rekor seviyede seyrederken, son 64 haftada 49 kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın "Nisan 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise 13,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretimi ABD'nin ticari ham petrol stokları

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