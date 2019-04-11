ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon varil artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresince (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon varil (yüzde 1,6) artışla 456,6 milyon varile yükseldiği açıklandı. Piyasa beklentisi stokların 2,3 milyon varil yükseleceği yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 7,2 milyon varil artış kaydetmişti.

Bu sonuçla, ülkedeki ticari ham petrol stokları 3 hafta üst üste yükselişmiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 7,7 milyon varil (yüzde 3,3) düşüşle 229,1 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 2 milyon varil azalması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,8 milyon azalmıştı.

- Petrol üretimi rekor seviyede seyretti

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 164 bin varil azalışla 6,6 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 374 bin varil düşüşle 2,35 milyon varile geriledi.