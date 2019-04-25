FİNANS

ABD'nin ham petrol stokları arttı

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 09:32 | Son Güncelleme

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 5,5 milyon varil yükseldi - Ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 100 bin varil artışla 12,2 milyon varile çıktı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5,5 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,5 milyon varil (yüzde 1,2) artarak 460,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 1,4 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 649,1 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 225,8 milyon varile geriledi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,2 milyon varil azalmıştı.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,15 milyon varil artışla 7,14 milyon varile yükselirken, ihracatı ise günlük ortalama 280 bin varil artışla 2,68 milyon varile çıktı.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil artış gösterdi. Üretim, ülkenin Alaska eyaletinde bin varil azalırken, diğer eyaletlerde ise toplam 100 bin varil arttı.

Böylece 13-19 Nisan haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 12,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD haftalık ham petrol stokları petrol

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