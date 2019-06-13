ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2,2 milyon varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 485,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 6,8 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 800 bin varil (yüzde 0,3) artarak 234,9 milyon varile yükseldi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,2 milyon varil artmıştı.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 98 bin varil düştü. Üretim, ülkenin Alaska eyaletinde 2 bin varil artış gösterirken, diğer eyaletlerde ise yaklaşık toplam 100 bin varil düşüş kaydetti. Böylece 1-7 Haziran haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,3 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin ham petrol ithalatı ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 316 bin varil düşüşle 7,61 milyon varile, ihracatı da günlük ortalama 176 bin varil azalışla 3,12 milyon varile geriledi.

