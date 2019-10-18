ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,3 milyon varil artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9,3 milyon varil (yüzde 2,2) artışla 434,9 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil yükseleceği yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 2,9 milyon varil artış kaydetmişti.

Bu sonuçla, ülkedeki ticari ham petrol stokları 5 hafta üst üste yükselişmiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,3 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 643,3 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2,6 milyon varil (yüzde 1,1) azalarak 226,2 milyon varile düştü. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 1,2 milyon varil düşüş göstermesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,2 milyon varil azalmıştı.

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