ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 7,3 milyon varil azalarak, piyasa beklentisinin çok üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,3 milyon varil (yüzde 1,6) düşüşle 443,2 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 3,6 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 649,6 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,7 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 226,3 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,3 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 800 bin varil azalmıştı.

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ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 943 bin varil azalışla 7,2 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 761 bin varil yükselerek 3,2 milyon varile çıktı.