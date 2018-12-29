FİNANS

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 46 bin varil azalış gösterdi - Ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 99 bin varil artışla 11,7 milyon varil oldu

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 46 bin varil azalış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 46 bin varil (yüzde 0,01) düşüşle 441,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,9 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta da 500 bin varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 3 milyon varil (yüzde 1,3) artışla 233,1 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 28 bin varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,8 milyon varil artış göstermişti.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 233 bin varil artışla 7,66 milyon varile yükselirken, ihracatı da günlük ortalama 644 bin varil yükselişle 2,97 milyon varile ulaştı.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 99 bin varil arttı. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde bin varil azalırken, diğer eyaletlerde ise 100 bin varil artış gösterdi.

Böylece, 15-21 Aralık haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 11,7 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, son 50 haftada 40'ıncı kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın "Aralık 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin gelecek yıl 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

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