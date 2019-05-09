ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 milyon varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon varil (yüzde 0,8) azalarak 466,6 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 9,9 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta bir önceki haftaya göre 0,9 milyon varil azalışla 647,7 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 0,6 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak 226,1 milyon varile düştü. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,4 milyon varil gerileme olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,9 milyon varil yükselmişti.

- Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 721 bin varil düşüşle 6,69 milyon varile, ihracatı da günlük ortalama 289 bin varil azalışla 2,32 milyon varile geriledi.