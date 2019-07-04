FİNANS

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 08:40 | Son Güncelleme

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,1 milyon varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 468,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Ham petrol stokları bir önceki hafta 12,8 milyon varil azalış göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,7) azalışla 230,6 milyon varile geriledi. Benzin stokları bir önceki hafta 1 milyon varil azalmıştı.

- Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 929 bin varil artışla 7,58 milyon varile ulaşırken, ihracatı ise günlük ortalama 780 bin varil düşüşle 2,99 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1,1 bin varil düşüş gösterdi.

Böylece 22-28 Haziran haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 12,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

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abd ham petrol petrol

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