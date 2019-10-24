ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,7 milyon varil azalarak piyasa beklentisinin aksine gerçekleşti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,7 milyon varil (yüzde 0,4) düşüşle 433,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,2 milyon varil yükseleceği yönündeydi. Ticari ham petrol stokları bir önceki hafta 9,3 milyon varil artış kaydetmişti.

Bu sonuçla, ülkedeki ticari ham petrol stokları 5 haftalık yükselişin ardından ilk defa düşüş göstermiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 642,4 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,1 milyon varil (yüzde 1,4) azalarak 223,1 milyon varile düştü. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 2,2 milyon varil düşüş göstermesi yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,6 milyon varil azalmıştı.