ABD'nin ham petrol stokları yükseldi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,1 milyon varil artış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,3) artarak 417,12 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,49 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 6,9 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'nin benzin stokları geçen hafta 0,8 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 229,7 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,9 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,7 milyon varil azalmıştı.

- Petrol üretimi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 326 bin varil artışla 7,05 milyon varile yükselirken, ihracatı ise günlük ortalama 120 bin varil azalışla 3,17 milyon varile geriledi.

Bu dönemde ülkede ham petrol üretimi değişiklik göstermedi. 7-13 Eylül haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

