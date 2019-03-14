FİNANS

ABD'nin ham petrol üretimi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 10:51 | Son Güncelleme

ABD'de günlük ham petrol üretimi ortalama 106 bin varil azalışla 12 milyon varile geriledi

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 106 bin varil azalarak 12 milyon varile düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,9 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 449,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,6 milyon varil yükseleceği yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 7,1 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 4,6 milyon varil (yüzde 1,8) düşüşle 246,1 milyon varile geriledi. Benzinde piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil azalması yönündeydi.

- İthalat ve ihracat düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 255 bin varil azalışla 6,75 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 257 bin varil düşüşle 2,55 milyon varile geriledi.

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 106 bin varil azalarak 12 milyon varile geriledi. Günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 6 bin, diğer eyaletlerde ise 100 bin varil düşüş gösterdi.

Böylece, 2-6 Mart haftasında ABD'nin ham petrol üretimi son 61 haftada 15'inci kez düşüş göstermiş oldu.

EIA'nın "Mart 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,3 milyon varil, gelecek yıl ise 13 milyon varil olacağı tahmin edildi.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretimi ABD'nin ticari ham petrol stokları

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