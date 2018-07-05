ABD'nin ham petrol üretimi şubattan bu yana ilk defa düştü

ABD'nin ham petrol üretimi şubat ayından bu yana ilk defa düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün yayımlanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 23-29 Haziran döneminde günlük ortalama 45 bin varil düşüşle 10,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ülkenin Alaska eyaletinde ham petrol üretimi günlük ortalama 45 bin varil azalışla 447 binden 402 bin varile kadar gerilirken, ABD'nin diğer eyaletlerinde ham petrol üretimi değişmedi.

Böylece, ülkenin ham petrol üretimi 10-16 Şubat döneminden bu yana ilk defa düşüş kaydetmiş oldu.

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 699 bin varil artışla 9,05 milyon varile ulaşırken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 664 bin varil azalışla 2,34 milyon varile geriledi.

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- Ticari ham petrol stokları yükseldi

EIA verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları 23-29 Haziran döneminde 1,2 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 417,9 milyon varile yükseldi.

Piyasa beklentisi stokların 5,2 milyon varil düşeceği yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 9,9 milyon varil azalmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,5 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 239,7 milyon varile geriledi.

Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 800 bin varil düşüş olması yönündeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 1,2 milyon varil artış göstermişti.

