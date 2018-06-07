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ABD'nin ilave gümrük vergisi kararına tepki

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 19:47 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Amerikan dev şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, üst düzeyde destek, sübvansiyon alarak haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı antidamping soruşturmalarını başlatmakla ilgili süreci, arkadaşlarımızla çalışıyoruz" - "Yakında bunun hangi ürünler ve hangi şirketler olduğunu da hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız" - "Dileğimiz, bizim aldığımız önlemler, alacağımız önlemler ve onların(ABD'nin) bu uygulamalarının karşılıklı olarak kaldırılması ve karşılıklı ticaret hacmimizin artmasıdır"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin demir çelik ve alüminyumda ilave gümrük vergisi uygulama kararına karşı bazı tedbirler aldıklarını belirterek, "Amerikan dev şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, üst düzeyde destek, sübvansiyon alarak haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı antidamping soruşturmalarını başlatmakla ilgili süreci, arkadaşlarımızla çalışıyoruz." dedi.

Zeybekci, Denizli Ziraat Odası'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada, ABD'nin demir çelik ve alüminyumda ilave gümrük vergisi koymasına karşı bazı tedbirler alındığını söyledi.

ABD'den ithal edilen soya, pamuk, badem, ceviz, çeltik gibi ürünlerle ilgili bazı kararlar aldıklarını ifade eden Zeybekci, "Ancak bu süreç devam ediyor. Onlar bizim ürünlerimize ne gözle bakıyorsa, biz de onların ürünlerine o şekilde bakıyoruz. Amerikan ürünlerine karşı bu yöndeki önlemlerimiz genişleyerek devam edecek. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç gün içinde çok önemli bazı süreçleri de başlatırız." diye konuştu.

Zeybekci, ABD'li bazı şirketlerin aldıkları devlet destekleriyle haksız rekabet yarattığına işaret ederek, "Amerikan dev şirketlerinin, devletten çok büyük şekilde, üst düzeyde destek, sübvansiyon alarak haksız rekabet yarattığını biliyoruz. Bu şirketlere karşı antidamping soruşturmalarını başlatmakla ilgili süreci, arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Yakında bunun hangi ürünler ve hangi şirketler olduğunu da hükümetimizle paylaştıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

- "Aynıyla cevap verilecek"

Zeybekçi, dünyada liderlerin çok rahat bir şekilde ticaret savaşlarından bahsettiği bir ortamın yaşandığını, belirterek, bu durum karşısında Türkiye'nin de kendisine karşı atılan adımlara mutlaka aynıyla cevap vereceğini, hükümetin, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın talimatlarının da bu yönde olduğunu ifade etti.

Bakan Zeybekci, şöyle devam etti:

"İstediğimiz şey bu değil aslında. Bizim istediğimiz, ABD ile ticaret hacmimiz 19 milyar dolara, 30-40 milyar dolara çıksın ama gördüğümüz kadarıyla ABD, (ilave gümrük vergisine) AB'yi, Kanada'yı ve Brezilya'yı da dahil ederek gerçek niyetini gösterdi. Diğer taraftan bizim en önemli ticaret ortağımız ABD değil, AB bir numara. Dileğimiz, bizim aldığımız önlemler, alacağımız önlemler ve onların bu uygulamalarının karşılıklı olarak kaldırılması ve karşılıklı ticaret hacmimizin artmasıdır, biz bunu önemsiyoruz."

- "Yurt dışındaki felaket tellalları"

Zeybekci, bu ülkeye hizmet etmenin, hayalleri ve projeleri gerçekleştirmenin tek yolunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geçtiğini ancak bazılarının henüz bunun farkında olmadığını söyledi.

Türkiye üzerindeki emellerine başka yönetim sistemleri ile ulaşacaklarını düşünenlerin Cumhurbaşkanı adayı olarak başkalarını öne çıkardığını anlatan Zeybekci, Türkiye ekonomisinin atlattığı badirelere bakıldığında dünyanın en güçlü ekonomilerinden birisi olduğunu belirtti.

Bazı "felaket tellallarının" yurt dışından ekonomiyle ilgili farklı girişimlerde bulunduğuna dikkati çeken Zeybekci, şöyle konuştu:

"Allah vermesin, böyle şeyler de olmasın, kimseye silahlı saldırı veya fiske de vurulmasın bu memlekette. Ama bir silah patladığında karısının arkasına saklanmış, gitmiş yurt dışında şimdi Türkiye'ye yapılan bu kur atağından dolayı Türk Lirası'nın değeriyle ilgili sürecin siyaseten AK Parti'ye mal olacağı hayaliyle farklı şeylere girenler var. Bu ülke dimdik ayakta olacak. Ekonomisiyle, yatırımlarıyla, ihracatıyla, tarım, endüstri, teknoloji ve aklınıza gelen bütün sektörleriyle en önde olacak."

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi gümrük ilave tarım vergi

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