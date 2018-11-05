ABD'nin İran yaptırımlarının Lübnan'a etkisi

BEYRUT (AA) - NEHLA NASIRUDDİN - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a uygulayacağı yaptırımların bugün yürürlüğe girecek ikinci aşamasının Lübnan'ı ne derece etkileyeceği merak konusu.

Lübnan'ın yaptırımlardan etkileneceğini düşünen bir grup uzman buna, İran'a yakınlığıyla bilinen ve siyasi, ekonomik ve sosyal bakımdan Lübnan'ın ayrılmaz bir parçası olan Hizbullah'ın neden olacağını ifade ederken, diğer bir grup, ülkenin yaptırımlardan doğrudan etkilenmeyeceğini ileri sürüyor.

Lübnanlı analist Tony Bouloss, uygulanacak yaptırımların yapısıyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, söz konusu yaptırımların sadece İran'a değil, onunla ilişki içinde olan herkese yönelik olduğunu savundu.

Bouloss, Hizbullah'ın İran ve onun iktisadi sistemiyle olan açık bağlantısı nedeniyle yaptırımlardan Lübnan'ın da etkileneceğini söyledi.

Hizbullah'ın, sahip olduğu savunma mekanizması sayesinde bu yaptırımlardan doğrudan etkilenmeyeceğini belirten Bouloss, ancak Hizbullah'la ekonomik ve ticari ilişkileri olan her bir kurum ve ferdin bundan etkileneceğini kaydetti.