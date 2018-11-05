FİNANS

ABD'nin İran yaptırımlarının Lübnan'a etkisi

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 11:03 | Son Güncelleme

Lübnanlı analist Tony Bouloss: - "Eğer Hizbullah, yurt dışıyla bağlantısı olan bir hizmet bakanlığını alacak olursa bakanlığın yurt dışında yapacağı anlaşmalar riske girer ve donörlerin bakanlığın projelerine vereceği destek durur" - Ekonomi uzmanı Casim Acaka: - "Yaptırımların, mali transferler üzerindeki denetimin artırılması ve bazı kişilerin hareketlerine kısıtlama getirilmesi gibi dolaylı etkileri olacak"

BEYRUT (AA) - NEHLA NASIRUDDİN - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a uygulayacağı yaptırımların bugün yürürlüğe girecek ikinci aşamasının Lübnan'ı ne derece etkileyeceği merak konusu.

Lübnan'ın yaptırımlardan etkileneceğini düşünen bir grup uzman buna, İran'a yakınlığıyla bilinen ve siyasi, ekonomik ve sosyal bakımdan Lübnan'ın ayrılmaz bir parçası olan Hizbullah'ın neden olacağını ifade ederken, diğer bir grup, ülkenin yaptırımlardan doğrudan etkilenmeyeceğini ileri sürüyor.

Lübnanlı analist Tony Bouloss, uygulanacak yaptırımların yapısıyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, söz konusu yaptırımların sadece İran'a değil, onunla ilişki içinde olan herkese yönelik olduğunu savundu.

Bouloss, Hizbullah'ın İran ve onun iktisadi sistemiyle olan açık bağlantısı nedeniyle yaptırımlardan Lübnan'ın da etkileneceğini söyledi.

Hizbullah'ın, sahip olduğu savunma mekanizması sayesinde bu yaptırımlardan doğrudan etkilenmeyeceğini belirten Bouloss, ancak Hizbullah'la ekonomik ve ticari ilişkileri olan her bir kurum ve ferdin bundan etkileneceğini kaydetti.

Bouloss, yaptırımların özellikle de banka hesaplarının incelenmesi kanalıyla yürütülen uzun araştırmaların sonucunda gerçekleşecek olması nedeniyle Hizbullah'la gizli çalışmalar yürüten ve onun adına şirketlerin bile yaptırımların hedefi olacağını öne sürdü.

- Yeni kurulacak hükümete etkileri

Söz konusu yaptırımların yeni kurulacak hükümete etkileriyle ilgili de konuşan Bouloss, "Eğer Hizbullah, yurt dışıyla bağlantısı olan bir hizmet bakanlığını alacak olursa bakanlığın yurt dışında yapacağı anlaşmalar riske girer ve donörlerin bakanlığın projelerine vereceği destek durur." dedi.

Bouloss, "Söz konusu bakanın görüntüde bakan olması ve anlaşmaların bakanlık genel müdürü tarafından imzalanması" suretiyle uygulanacak bir formülle risklerden kaçınabileceklerine aksi takdirde Hizbullah mensubu bakanın, bakanlığın bu yaptırımlardan doğrudan etkilenmesine sebep olacağına işaret etti.

Bouloss, Lübnan'ın yaptırımların uygulanması konusunda şeffaf olmaya mecbur olduğunu, finansal sistemin de bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini, zira herhangi bir bankanın bu işe bulaştığı kanıtlanırsa çok büyük yaptırımlarla karşılaşacağını vurguladı.

- Yaptırımlar Lübnan'a doğrudan etki etmez

Ekonomi uzmanı Casim Acaka ise ABD'nin yaptırımlarının Lübnan'a ve ekonomisine doğrudan etki etmeyeceği görüşünü savundu.

Acaka, "Yaptırımların, mali transferler üzerindeki denetimin artırılması ve bazı kişilerin hareketlerine kısıtlama getirilmesi gibi dolaylı etkileri olacak." diye konuştu.

Acaka, bankacılık sisteminin de yaptırımları uygulama yükümlülüğü olduğu için hiçbir şekilde korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Bir diğer ekonomi uzmanı Gazi Vezni de ABD'nin yaptırımlarının, "Merkez Bankası'nın genelgeler çıkarması" gibi koruyucu adımlar atan Lübnan'a etkisinin sınırlı olacağını dile getirdi.

Vezni, Hizbullah'ın da yıllardır yaptığı açıklamalarda, bankacılık sektörüyle ilişkisi olmadığını, hiçbir Lübnan bankasıyla doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olmadığını dillendirdiğini sözlerine ekledi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)
Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan yaptırım

En Çok Okunan Haberler

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt

Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt

Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 5 Kasım 2018 dolar kuru yorumları

Binlerce çalışanın beklediği 'işsizlik maaşı' kararı

Binlerce çalışanın beklediği 'işsizlik maaşı' kararı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)

Yurtiçi ÜFE Ekim’de yüzde 0.91 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 45.01 (2)

Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)

Tüketici fiyatları Ekim’de yüzde 2.67 arttı, yıllık enflasyon yüzde 25.24 (2)

TÜGİAD Başkanı Yücelen: Türkiye'de şirket kuruluşunda hedef tam dijitalleşme olmalı

TÜGİAD Başkanı Yücelen: Türkiye'de şirket kuruluşunda hedef tam dijitalleşme olmalı

Ergönül: Cengiz Holding sanayiye 1 milyar dolar yatırım yapacak

Ergönül: Cengiz Holding sanayiye 1 milyar dolar yatırım yapacak

Hisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi

Hisarcıklıoğlu: Vergi ve ÖTV indirimi, piyasalarımıza moral verdi

G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor

G3 Forum, girişimci ve girişimci adaylarını bir araya getiriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.