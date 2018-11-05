ABD'nin İran'a yaptırımlarının ikinci paketi yürürlükte

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının ikinci paketi Pazartesi gününden itibaren uygularmaya başladı.

İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında Nisan 2015'te başlayan görüşmeler Temmuz 2015’te anlaşmayla sonuçlandı.

Anlaşmaya göre İran’ın bu yükümlülüklerini yerine getirmesi karşılığında Tahran'a uygulanan uluslararası yaptırımlar kademeli olarak kaldırılması planlandı.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump, bu yılın başlarında söz konusu anlaşmadan çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden başlatma kararı aldı ve ilk yaptırım paketi 7 Ağustos'ta yürürlüğe girdi.

İlk yaptırım listesinde İran hükümetinin, dolar satın alması, altın ve değerli madenlerle ticaret yapması yasaklandı.

Ülkenin kömür, çelik, alüminyum ticareti ve otomotiv sektörü de listede yer aldı. İran'ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı engelleniyor.

İran'ın para birimi üzerinden ülke dışında yapacağı işlemlere kısıtlamalar getiriliyor. İran'da yapılan el yapımı halı ve gıda ürünlerinin ihracatı yasaklanıyor.

İkinci yaptırım paketinde İran'ın önemli gelir kaynağı petrol ticaretini hedefliyor. İran Ulusal Petrol Şirketi başta olmak üzere, birçok İran merkezli kuruluş ile ticaret ve her türlü para transferi yaptırımlar çerçevesinde yasaklanıyor.

Trump yönetimi ayrıca, İran'ın dolara ve değerli metallere erişimine, enerji sektörüne, ABD'nin kara listesindeki vatandaşlarına, nakliyat ve gemi yapımı ve liman operasyonlarına destek verenlere de yaptırım uygulanmasına karar verdi.

Buna göre, 5 Kasım Pazartesi ve sonrasında söz konusu İran merkezli kuruluşlara ve İran Merkez Bankası'na yardım eden, finansal, maddi veya teknolojik destek sağlayanlara da yaptırım uygulanacak.

