"ABD'nin öngörülemez adımları ülkeleri dolardan uzaklaştırıyor"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ticarette dolar kullanımının azaltılmasına yönelik tüm dünyada adımlar atıldığını belirterek, "Bu son derece doğal bir süreç ve ABD'nin uluslararası hukuk açısından öngörülemez ve çelişkili adımları bu sürecin nedenidir." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin ticarette dolar kullanımını azaltmaya yönelik adımlarını değerlendirdi.

Doların kullanımını azaltma konusunun yalnızca Moskova’da tartışılmadığını anımsatan Peskov, "Tüm dünyada çok sayıda ülke şu anda bu konuyla ilgili müzakereler yürütüyor. Uzman seviyesinde yapılan görüşmelerde, ikili ticarette doların kullanımını güvenli bir şekilde azaltmaya yönelik adımlar istişare ediliyor." diye konuştu.

Avrupa, Doğu ve Orta Doğu gibi bölgelerde çok sayıda ülkenin bu konuda kararlı olduğunu vurgulayan Peskov, "Henüz yolun başındayız ancak bu süreç başladı. Şimdilik somut planlarımız yok ancak bu konu Rusya’nın da gündeminde." ifadelerini kullandı.