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ABD'nin petrol stokları son bir yılın zirvesinde

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 11:20 | Son Güncelleme

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,9 milyon varil artışla Aralık 2017'den bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştı - Ülkenin ham petrol üretimi son 45 haftada 37 kez artış gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,9 milyon varil artarak yaklaşık son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,9 milyon varil (yüzde 1,1) artışla 446,9 milyon varile çıktığını açıkladı. Böylece ülkenin ticari ham petrol stokları Aralık 2017'den bu yanaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 10,3 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,8 milyon varil (yüzde 0,1) azalışla 652,6 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1,3 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 225,3 milyon varile düştü. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,2 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,4 milyon varil azalmıştı.
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- 45 haftada 37 kez arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 102 bin varil artışla 7,55 milyon varile ulaşırken, ihracatı ise günlük ortalama 81 bin varil azalışla 1,97 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 4 bin varil yükseldi.

Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 4 bin varil artarken, diğer eyaletlerde değişiklik göstermedi.

Böylece, 10-16 Kasım haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 11,7 milyon varil olurken, ülke tarihindeki rekor seviyesinde seyretmeye devam etti.

Ülkenin ham petrol üretimi son 45 haftada 37 kez artış gösterdi.

EIA'nın "Kasım 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10,9 milyon varil, gelecek yıl ise 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

- Petrol fiyatları düştü

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artışın piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi ve ham petrol üretiminin rekor seviyede seyretmesi nedeniyle, küresel piyasada ham petrol fiyatlarında düşüş oldu.

Dün, uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 62,56 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 56,50 dolara geriledi.

Bugün ise Brent türü petrolün varili 63,59 dolardan, WTI tipi petrolün varili ise 54,64 dolardan güne başladı.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretimi ABD'nin ticari ham petrol stokları petrol fiyatları

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