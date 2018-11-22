ABD'nin petrol stokları son bir yılın zirvesinde

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,9 milyon varil artarak yaklaşık son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4,9 milyon varil (yüzde 1,1) artışla 446,9 milyon varile çıktığını açıkladı. Böylece ülkenin ticari ham petrol stokları Aralık 2017'den bu yanaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasa beklentisi stokların 2,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 10,3 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,8 milyon varil (yüzde 0,1) azalışla 652,6 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1,3 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 225,3 milyon varile düştü. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,2 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,4 milyon varil azalmıştı.

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- 45 haftada 37 kez arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 102 bin varil artışla 7,55 milyon varile ulaşırken, ihracatı ise günlük ortalama 81 bin varil azalışla 1,97 milyon varile geriledi.