FİNANS

ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor

ABD'de ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 12,5 milyon varille rekor kırıldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 161 bin varil arttı.

Günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 61 bin varil, diğer eyaletlerde 100 bin varil yükseldi. Böylece, 17-23 Ağustos haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'de, 12,5 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi en son 25-31 Mayıs haftasında 12,4 milyon varile ulaşmış ve üretimde tarihi bir rekor kırılmıştı.

- Ham petrol stokları azaldı

EIA, ABD'deki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 10 milyon varil (yüzde 2,3) azalışla 427,8 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 2,7 milyon varil azalış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 644,8 milyon varilde kaldı.

ABD'de benzin stokları geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 232 milyon varile geriledi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,3 milyon varil artmıştı.

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,29 milyon varil düşüşle 5,9 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 216 bin varil artışla 3 milyon varile yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ham petrol stokları petrol

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