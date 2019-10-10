FİNANS

ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 09:03 | Son Güncelleme

ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor

ANKARA(AA) - ABD'de ham petrol üretiminde geçen hafta günlük ortalama 12,6 milyon varille rekor kırıldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 200 bin varil arttı. Böylece, 29 Eylül-4 Ekim haftasında dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'de, 12,6 milyon varille günlük üretimde yeni bir rekor kırılmış oldu.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi en son 17-23 Ağustos haftasında 12,5 milyon varile ulaşmıştı.

- Ham petrol stokları arttı

EIA, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,9 milyon varil (yüzde 0,7) artarak 425,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 1,4 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 3,1 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,2 milyon varil gerileyerek 644,6 milyon varilde indi.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,5) azalışla 228,8 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,25 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,2 milyon varil azalmıştı.

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...
Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştukEylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk
Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birdenBrandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd ABD Enerji Enformasyon İdaresi EIA petrol petrol üretimi stok

En Çok Okunan Haberler

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yoğun ilgi

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yoğun ilgi

'Barış Pınarı' sonrası dolarda son durum!

'Barış Pınarı' sonrası dolarda son durum!

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

İflas eden 178 yıllık dev şirketi rakibi satın alıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

Eylülde en çok ‘dolar’ı konuştuk

Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden

Brandon Hall'dan Akbank "İnsan ve Kültür"e iki ödül birden

Güzellikte Güney Kore ile işbirliği

Güzellikte Güney Kore ile işbirliği

Bankacılık sektörü 2020’den umutlu

Bankacılık sektörü 2020’den umutlu

TÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeli

TÜSİAD/Kaslowski: Tüketimi ve yatırımları canlandırmak için güven tesis edilmeli

İş Bankası girişimcileri yatırımcılarla San Francisco'da buluşturuyor

İş Bankası girişimcileri yatırımcılarla San Francisco'da buluşturuyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.