FİNANS

ABD'nin seyahat uyarısını yumuşatması 1 milyon turiste taşıyacak

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

 ABD, Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncellemesi turizmcileri mutlu etti. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatmasının, ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını beklediklerini söyledi.

ABD'nin seyahat uyarısını yumuşatması 1 milyon turiste taşıyacak

Gökhan Artan / İstanbul,7 Eylül (DHA) ABD, Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncellemesi turizmcileri mutlu etti. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatmasının, ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını beklediklerini söyledi. Eresin, 2-3 yıl içinde ABD pazarında 1 milyon kişiye ulaşılmasının mümkün olduğunu belirtti.

ABD’nin, vatandaşları için düzenli olarak yayınladığı seyahat uyarılarında, Türkiye’ye yönelik uyarıyı yumuşatması turizmciler arasında memnuniyetle karşılandı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin konuyla ilgili değerlendirmesinde, bu kararın ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını beklediklerini dile getirdi. ABD’den gelen turist sayısının 2015 yılında 798 bin kişiye rekor kırdığını hatırlatan Eresin, “Ancak 2016 yılından itibaren gerileme başladı. 2016 yılında 459 bin, 2017 yılında 329 bin, 2018 yılında 448 bin ABD’li turist ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde de bu pazarda yüzde 33 gibi önemli bir oranda yükseliş kaydedildi ve 331 bin ABD’li turist geldi” dedi.

Kültür ve kongre turizmine olumlu yansıyacak

Eresin, 2020 yılından itibaren bu pazarda yeniden eski seviyenin yakalanabileceğini, 2-3 yıl içinde 1 milyon barajının aşılmasının da mümkün olduğunu duyurdu. ABD’li turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğuna, genellikle kültür ve kongre turizmi için geldiklerine dikkat çeken Eresin, “Özellikle ülkemizde düzenlenen uluslararası kongre, toplantı gibi etkinliklere ABD’lilerin katılımında sıkıntı yaşıyoruz. Bu karar ile bu sıkıntının aşılmasında önemli bir adımın atılmış olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Avrupa ile aynı seviye

ABD önceki gün Türkiye'ye seyahat tavsiyesini güncellemiş, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan uyarıda Türkiye'nin kategorisi 3'ten 2'ye düşürülmüştü. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesinin güncellendiği, Türkiye'ye yönelik seyahat tavsiyesinin Almanya, Fransa, İngiltere gibi birçok Avrupa ülkesi gibi 2'inci seviyede olduğu belirtildi. Güncelleme ile Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi önemli Avrupa ülkeleri ile aynı kategoriye sokuldu. ABD'nin 4 farklı seviyede tanımladığı seyahat tavsiyelerinden, en riskli seviye 4, en risksiz seviyenin ise 1 olduğu belirtiliyor.(Fotoğraflı)

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