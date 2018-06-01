ABD'nin son vergi kararına Kanada Başbakanı Trudeau'dan tepki

OTTAWA (AA) - ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulayacağını açıklamasına tepkiler giderek artıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD yönetiminin aldığı karara tepki göstererek, "Kanada'nın ABD'ye karşı bir ulusal güvenlik tehdidi olduğu düşünülemez." dedi.

Düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 150 yıl boyunca ABD'nin en kararlı müttefiki olduğunu ifade eden Trudeau, ABD yönetiminin bu kararı ulusal güvenlik önlemi bahanesiyle aldığını ama kendilerinin hiçbir zaman ABD'ye karşı ulusal güvenlik tehdidi olmadıklarını dile getirdi.

"Bu tarifeler tamamen kabul edilemez." diyen Justin Trudeau, şunları kaydetti:

"Kanadalılar iki dünya savaşında ve Kore'de Amerikalılarla birlikte hizmet ettiler. Normandiya sahillerinden Afganistan dağlarına kadar birlikte savaştık ve öldük. Kanadalı personel şu anda NORAD, NATO ve dünya çapında ortaklıklarda Amerikalıların yanında hizmet veriyor. 11 Eylül'den sonra hemen Amerika'nın yanındaydık. Kuzey Irak'ta DEAŞ'a karşı birlikte savaşıyoruz. Amerikalılar da geçmişte yardımımıza geldiler. Rakamlar açık; ABD'nin Kanada ile çelik ticaretinde 2 milyar dolarlık bir ABD doları fazlası var ve Kanada, ABD'nin çelik ihracatının yarısı olan dünyanın diğer ülkelerinden daha fazla Amerikan çeliği satın alıyor. Kanada, Amerikan savunma sanayi için güvenli bir tedarikçidir. Kanada'nın ABD'ye karşı bir ulusal güvenlik tehdidi olduğu düşünülemez."