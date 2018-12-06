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ABD'nin ticaret açığı 10 yılın zirvesine çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 17:05 | Son Güncelleme

Ülkenin dış ticaret açığı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 genişleyerek 55,5 milyar dolara çıktı - 2008 yılından beri en yüksek seviyesine ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi 55 milyar dolardı - ABD’nin yüz milyarca dolarlık gümrük vergisi getirdiği Çin ile ticaret açığı da ekimde 43,1 milyar dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı

WASHINGTON (AA) - ABD'de dış ticaret açığı, ekimde aylık yüzde 1,7 artışla 55,5 milyar dolara çıkarak son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'nin tarifelerle hedef aldığı Çin’le ticaret açığı da ekimde 43,1 milyar dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, dış ticaret açığı, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 genişleyerek 55,5 milyar dolar oldu. 2008 yılından beri en yüksek seviyesine ulaşan veriye ilişkin piyasa beklentisi 55 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Dış ticaret açığının beklenenden fazla yükselmesine, ülkenin ihracatının yüzde 0,1 azalarak 211 milyar dolara gerilerken, ithalatının yüzde 0,2 artarak 266,5 milyar dolara çıkması yol açtı.

Bu arada, eylül ayına ait dış ticaret açığı, 54,6 milyar dolardan 54 milyar dolara revize edildi.

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- ABD'nin Çin’e verdiği ticaret açığı da rekor kırdı

Rapor ayrıca, ABD’nin yüz milyarca dolarlık gümrük vergisi getirdiği Çin ile ticaret açığının ekimde 43,1 milyar dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdığını ortaya koydu.

Avrupa Birliği’ne verilen açık da ekimde 17,6 milyar dolarla kayıtlardaki en yüksek seviyesine yakın gerçekleşti. ABD’nin Meksika’ya verdiği ticaret açığının ise 7,7 milyar dolardan 7,1 milyar dolara gerilediği görüldü.

Ülkenin ticaret açığının korumacı gümrük vergilerine karşın hızla artması, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının başarısızlığı olarak değerlendiriliyor.

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ABD dış ticaret açığı Çin rekor

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