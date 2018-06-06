ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,1 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,1 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 436,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil düşeceği yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 3,6 milyon varil azalmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta 0,6 milyon varil (yüzde 0,1) azalışla 660,2 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 4,6 milyon varil (yüzde 2) artışla 239 milyon varile yükseldi.

Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 600 bin varil artış olması yönündeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 0,5 milyon varil artış göstermişti.

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ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 715 bin varil yükselişle 8,35 milyon varile ulaşırken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 465 bin varil azalışla 1,71 milyon varile geriledi.