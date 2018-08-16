ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,8 milyon varil (yüzde 1,7) artışla 414,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1,3 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 0,7 milyon varil (yüzde 0,3) düşüşle 233,1 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,6 milyon varil düşüş olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 2,9 milyon varil artmıştı.

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ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,08 milyon bin varil artışla 9,01 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 258 bin varil düşüşle 1,59 milyon varile geriledi.