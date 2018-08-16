FİNANS

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 00:09 | Son Güncelleme

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,8 milyon varil arttı. Beklenti, stokların 2,5 milyon varil düşüş göstermesi yönündeydi - Ülkenin ham petrol üretiminde son 31 haftada 27'nci kez artış kaydedildi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,8 milyon varil (yüzde 1,7) artışla 414,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1,3 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları ise geçen hafta 0,7 milyon varil (yüzde 0,3) düşüşle 233,1 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,6 milyon varil düşüş olması şeklindeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 2,9 milyon varil artmıştı.
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- Ham petrol üretimi son 31 haftada 27'nci kez artış gösterdi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,08 milyon bin varil artışla 9,01 milyon varile yükselirken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 258 bin varil düşüşle 1,59 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 60 bin varil artışla 10,9 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Ham petrol üretimi bir önceki haftaya göre ülkenin Alaska eyaletinde günlük ortalama 60 bin varil artarken, diğer eyaletlerde ise bu dönemde değişiklik göstermedi.

Böylece ABD'nin ham petrol üretiminde son 31 haftada 27'nci kez artış kaydedildi.

EIA'nın Ağustos 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD'nin 2018'deki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.

Rapora göre, ABD'nin 2019'daki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,7 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geride bırakacağı öngörülüyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretimi ABD'nin ticari ham petrol stokları

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