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ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2018 18:44 | Son Güncelleme

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 1,9 milyon varil arttı - Ülkenin ham petrol üretimi son 37 haftada 31 kez artış gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,9 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 396 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,1 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1,5 milyon varil (yüzde 0,7) artışla 235,7 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,8 milyon varil artış olması yönündeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 1,7 milyon varil azalmıştı.

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- Ham petrol üretimi son 37 haftada 31 kez arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 222 bin varil azalışla 7,8 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 273 bin varil artışla 2,64 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 102 bin varil artışla 11,1 milyon varil seviyesine yükseldi ve rekor kırdı.

Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 2 bin varil artarken, diğer eyaletlerde toplam 100 bin varil yükseliş görüldü.

Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi son 37 haftada 31 kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın "Eylül 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu sene 10,7 milyon varil, gelecek yıl ise 11,5 milyon varil olması bekleniyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretimi ABD'nin ticari ham petrol stokları

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