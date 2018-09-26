ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,9 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 396 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1,3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,1 milyon varil düşüş göstermişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 660 milyon varilde sabit kaldı.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1,5 milyon varil (yüzde 0,7) artışla 235,7 milyon varile yükseldi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 0,8 milyon varil artış olması yönündeydi. Bir önceki hafta benzin stokları 1,7 milyon varil azalmıştı.

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ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 222 bin varil azalışla 7,8 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 273 bin varil artışla 2,64 milyon varile yükseldi.