ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon varil (yüzde 1,5) artışla 410 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,6 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta da 8 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta 1,3 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 658,7 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 236,2 milyon varile çıktı. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 42 bin varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,5 milyon varil azalmıştı.

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ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 568 bin varil azalışla 7,4 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 853 bin varil artışla 2,58 milyon varile yükseldi.