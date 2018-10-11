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ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon varil arttı - Ülkenin ham petrol üretimi son 39 haftada 33 kez artış gösterdi - Stoklar ve üretimdeki bu artışların ardından küresel piyasada ham petrol fiyatları düştü

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon varil (yüzde 1,5) artışla 410 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,6 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta da 8 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta 1,3 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 658,7 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,4) artışla 236,2 milyon varile çıktı. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 42 bin varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 0,5 milyon varil azalmıştı.

- Ham petrol üretimi son 39 haftada 33 kez arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 568 bin varil azalışla 7,4 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 853 bin varil artışla 2,58 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 104 bin varil artışla 11,2 milyon varil seviyesine yükseldi ve yeni bir rekor kırdı. Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 4 bin varil, diğer eyaletlerde toplamda 100 bin varil arttı. Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi son 39 haftada 33 kez artış göstermiş oldu.

EIA'nın "Ekim 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu sene 10,7 milyon varil, gelecek yıl ise 11,8 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.
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- Petrol fiyatları düşüş gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları ve petrol üretimindeki artışın ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı TSİ 18.16'da 80,74 dolara geriledi. Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da aynı saatte 71,14 dolara düştü.

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