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ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 23:24 | Son Güncelleme

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,5 milyon varil arttı - Ülkenin ham petrol üretimi son 40 haftada 7 kez düşüş gösterdi - Ticari stokların artışının ardından küresel piyasada ham petrol fiyatları düştü

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 6,5 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6,5 milyon varil (yüzde 1,6) artışla 416,4 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,6 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 6 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta 1,1 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 657,6 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 234,2 milyon varile düştü. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,1 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1 milyon varil yükselmişti.

- Ham petrol üretimi son 40 haftada 7 kez düştü

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 218 bin varil artışla 7,6 milyon varile ulaşırken ihracatı ise günlük ortalama 794 bin varil azalışla 1,78 milyon varile geriledi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 287 bin varil azalışla 10,9 milyon varil seviyeside gerçekleşti. Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi ülkenin Alaska eyaletinde 13 bin varil artarken, diğer eyaletlerde ise 300 bin varil azaldı. Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi son 40 haftada 7 kez düşüş göstermiş oldu.

EIA'nın "Ekim 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu sene 10,7 milyon varil, gelecek yıl ise 11,8 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

- Petrol fiyatları düşüş gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artışın ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı gün içinde 79,22 dolara kadar gerilerken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da en düşük 69,44 dolardan işlem gördü.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ABD'nin ham petrol üretimi ABD'nin ticari ham petrol stokları petrol fiyatları

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